Metin Efe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE AYVACIK belediye başkan adayı olan Metin Efe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE AYVACIK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Metin Efe isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE AYVACIK adayı Metin Efe kimdir? BTP ÇANAKKALE AYVACIK adayı Metin Efe yüzde kaç oy aldı?

Metin Efe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE AYVACIK belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Efe AYVACIK ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. AYVACIK ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Metin Efe adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE AYVACIK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.