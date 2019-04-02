Metin Engin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Metin Engin oldu. DP adayı Metin Engin, Bursa büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bursa büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Metin Engin ile ilgili seçim sonuçları ve Bursa büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı Metin Engin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bursa büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bursa aday yarışı ve Bursa seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bursa Seçim Bilgileri

Bursa büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 6.841 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 6.841 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bursa büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,82 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bursa büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 2.177.764 olduğu belirlendi.

Bursa büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.869.050 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Metin Engin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP Bursa büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Engin, Bursa yarışında % 0,66 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Metin Engin toplamda 11.866 adet oy sayısına ulaştı.

Metin Engin Kimdir?

Yüksek tahsil için geldiği Bursa'da 1972'den bu yana ikamet etmektedir. Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1980 yılına kadar kamuda memurluk yaptı. 1982'den itibaren mali müşavir olarak iş hayatına devam etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında yöneticilik görevinde bulundu. 2000 yılından bu yana Demokrat Parti teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulundu.

DP Bursa büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.