Haberler» Güncel» Haber

Metin Feyzioğlu'nu başkanlıktan düşürülmesi için harekete geçtiler

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için delegeleriyle toplantı kararı aldığını duyurdu.

03.09.2019 22:19

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için delegeleriyle toplantı kararı aldığını duyurdu.

İstanbul Barosu'ndanyapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı."

KÜLLİYEYE GİTMESİ ELEŞTİRİLDİ

Metin Feyzioğlu'nun son dönemde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek toplantılara katılması tartışma yaratıyordu. Son olarak da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Adli Yıl Açılış törenine giden Feyzioğlu'nun konuşmasının ardından tepkiler de artmıştı.

İstanbul Barosu'nun kararının bu törenin ardından gelmesi dikkat çekti.

Metin Feyzioğlu'nu başkanlıktan düşürülmesi için harekete geçtiler

Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38   İzmir Barosundan kadınlara özel izin
12:38   KYK'lı öğrencilere çiçekli karşılama
12:37   72 yaşındaki baba, oğlunu öldürdü
12:37   Kılıçdaroğlu: "Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplayın"
12:36   Hatay Valisi Doğan, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu
12:36   Türkiye-Çekya İş Forumu
12:36   Meteorolojiden sağanak uyarısı