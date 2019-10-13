Metin Feyzioğlu sınır hattındaki gazetecileri ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde sınır bölgesine gitti. Gazetecileri ziyaret eden Feyzioğlu, terör örgütü PKK/YPG'ye sert sözler söyledi. Feyzioğlu, "Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor.Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre'de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük.Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz." şeklinde konuştu.

GAZETECİLERE DESTEK VERDİ

Dün Telabyad'dan atılan havan mermilerinin Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Feyzioğlu, şunları söyledi: Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Çünkü iki gündür sizin Türk gazetecilerin kahramanlığını gözlerimiz nemli izliyoruz. Burada bir iş yapıyorsunuz burada Cenevre Sözleşmelerini uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak sizin üstünüze keskin nişancıların ateş ettiler havan toplarıyla ateş ettiler. Siz görevdenkaçmıyorsunuz, muazzam bir iş yapıyorsunuz ve dünyaya bunu anlatmak için çırpınıyorsunuz. Dünya bunu buraya geldiği halde görmüyor.

"YPG'Yİ BURADA GÖMECEĞİZ"

"FETO- PKK ortak mekanizması çalışıyor şu anda dünyada fotoğrafları görüntüleri fabrika edip üretip Türk'ler işte şuraya saldırdı Türk'ler şöyle yaptı diye bir kara propagandanın içindeler." diyen Feyzioğlu, "Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETO ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Buradan bir daha tekrarlıyorum Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor.Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre'de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük.Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz." şeklinde konuştu.

FEYZİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu CNNTürk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği 'Barış Pınarı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna destek veren Feyzioğlu, sivil ölümleriyle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu "Eğer silahlı güçler sivilleri kalkan yapıyorsa saldırıya uğrayan devlet sivilleri korumak zorunda değildir" ifadelerini kullanmıştı.