Metin Feyzioğlu: "Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması konusunda umutluyuz"İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek çıkması konusunda umutlu olduklarını söyledi.

SİVAS - İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesinin çıkması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek çıkması konusunda umutlu olduklarını söyledi.Üçüncüsü düzenlenen İç Anadolu Genişletilmiş Baro Başkanları toplantısına katılmak için bir çok ilin baro başkanı Sivas'ta bir araya geldi. Toplantı öncesi kent meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı. Toplantı bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi.Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesine tam destek vermektedir. Barolarımızın pek çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır. Ekim ayında inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir ve sadece biz avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmek ile kalmayacak, vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözmeye başlayacaktır. Elbette tüm sorunların bir günde, bir kanun ile, bir paket ile çözülmesinin beklemeyelim ama önemli olan ilk adımı atmaktır. Uzaya da gidecek olsanız ilk adımı atıp kaldırıma ayak basmak zorundasınız. Sokağa çıkmak zorundasınız. Şu halde birileri umutsuzluk yaymaya çalışsa da, birileri olmaz niyet yok, iyi niyet yok yapılmaz demeye çalışsa da biz barolarımızın çok büyük çoğunluğu ve emin olunuz avukatlarımızın ezici çoğunluğu ile bu belgenin çıkması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve umutluyuz. Verilen en üst düzeyden sözün gereğinin yerine getirileceğine inanıyoruz. "dedi.

Kaynak: İHA