Metin Hara, Bursa'da Seminere Katıldı

Kaynak: DHA

YAZAR Metin Hara, Bursa'da özel bir eğitim kurumunun düzenlemiş olduğu seminere katıldı.Bursa'da özel bir eğitim kurumunca bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Düşünce Gücünü Aktivite Etmek' başlıklı seminere Yazar Metin Hara katıldı. İngilizce, Fransızca ve Almanca öğretmenlerinin katılımcı olarak yer aldığı organizasyonda, sunumu İngilizce gerçekleştiren Metin Hara, seminerin ilk yarısında 'Bildiklerimizi unutma' ve 'Stres algısını ortadan kaldırma', ikinci bölümünde ise 'Bilincin idrake dönüşümü' ve 'Yargılardan özgürleşme' konularını ele aldı. Yaklaşık iki saat süren seminerde katılımcılarla birlikte meditasyon çalışmaları da yapan Hara, yoğun ilgi gördü. Seminerin sonunda katılımcılar, Metin Hara ile hatıra fotoğrafı çektirdi.- Bursa