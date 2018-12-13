13 Aralık 2018, 21:02
»»

Metin Hara'dan Adriana Lima Açıklaması

Eski model Adriana Lima, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve kullandığı ifadelerle adeta Metin Hara'yı işaret ettiği öne sürülmüştü. Hara o açıklamalara cevap vererek, "İki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız." dedi.

Yaklaşık bir buçuk yıldır süren aşkları hakkında reklam olduğuna dair haberler yapılan ancak her fırsatta bu iddiaları yalanlayan ikiliden Adriana Lima geride bıraktığımız gün sevgilisi Metin Hara'yı sosyal medyadan takibi bırakmış ve "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değildir" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

METİN HARA'DAN YANIT GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler Metin Hara'ya çevrildi. Hara, günün ilerleyen saatlerinde yaptığı bir açıklama ile ayrılık iddialarını yalanladı ve şu sözleri kullandı: "Haberlere konu edildiği gibi bir ayrılık yok. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız."

Miami,Adriana Lima,Metin Hara
13 Aralık 2018 Perşembe 21:02



YORUMLAR (9)
BİZE NE!: LA BİZE NE BÖYLESİ ZİR ZİBİLLERİN NE HALT YEDİKLERİNDEN!!!!!!!
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
HEYHAT NE FAYDA: Miamide bitiş düdüğünden önce bol gollü maç yapmayı planlıyor
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ADRİANA SLM: Tanışabilirmiyiz Kızlarına babalok yaparom
Yayından Kaldır
0 10
Cevap yaz
YILMAZ: kendi kendilerine olay yaatıyorlar işte. . . adriana emekli oldu yaa dikkat çekmesi lazım birşeylere
Yayından Kaldır
13 3
Cevap yaz