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Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım

Adriana Lima'dan ayrılan Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya hesabından yaptığı "Ben aynı ben olmaya devam edeceğim ama bir farkla" paylaşımıyla dikkat çekti.

20.08.2019 09:30
Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım

Güzel model Adriana Lima'da ayrılan Metin Hara'nın, şarkıcı Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İddialar üzerine açıklama yapmayan Simge Sağın'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi.

"BEN HARİKA OLMAYA DEVAM EDERKEN SİZ HAYATIMDA OLMAYACAKSINIZ"

Simge Sağın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda " Düşünüyorum şurada oturmuş iyiliğimi ve karşılığında yaşadıklarımı… Ben harika olmaya devam ederken siz hayatımda kalmayacaksınız… Ben aynı ben olmaya devam edeceğim. Ama bir farkla… Oh yazdım rahatladı! Kim üstüne alınırsa alınsın buyrun buradan yakın… Artık umurumda değil" notunu yazdı.

ADRIANA LIMA İLE AYRILDI

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile uzun bir süre birlikte olan yazar Metin Hara, geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırdı. Adriana Lima, Hara'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Türk iş insanı Metin Uyar ile aşk yaşamaya başladı.

Metin Hara ile aşk yaşadığı söylenen şarkıcı Simge Sağın'dan dikkat çeken paylaşım

Adriana Lima, Simge Sağın, Metin Hara, Magazin

YORUMLAR (10)
RECEP: ULAN BU SARI DİŞLİNİN NERESİNDE NE BULUYONUZ ANLAMADIM. UHAHAHHAA UHAHAHAHA NE BULUIYONUZ LAN BU SARI SURATLIDA
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GAMZE: BAZILARI İÇİN SARI KARA FARK ETMİYO PARA VARSA İŞ TMM.
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COSMOS: kim la bu herif kendilerini ne sanıyorlar
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GÜNEYİN SESİİ: Günaydın. Kahvedemisin ? Çayı söyle ben simit alıp geliyorum
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MMMM: sessizden korkacan derler ya arkadaş ne adammış bee. arı gibi çıktı
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KUZEYİN SESİİ: Ondan buna,bundan ona "ADI AŞK" olmuş?
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İSMEEET: Bu Hara da da ne mal varmış arkadaş ondan ona ondan ona paylaşılamıyo.
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ADALETLİÖMER: çokmu önemli napak
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FUTBOLSEVER: Ula Bu Sarı KOKARCA '' yı Adam Ettiniz Başımıza. !!!
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VATANDAŞ: benim anlamadığım kardeşim sizide allah yarattı bizide nedir bu kendi kendini yaratmış gibi egolar. . . . . . .
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