17 Aralık 2018, 08:55
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Metin Hara'nın "Ayrılık Yok" Açıklamasından Sonra Adriana Lima, Birlikte Olan Fotoğrafları Sildi

Ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından "Ayrılık yok" diyen Türk yazar Metin Hara'yla olan tüm fotoğraflarını sildi.

Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipten çıkardığı Metin Hara'yı tamamen sildi. Lima, bu sefer de Hara ile olan aşk dolu fotoğraflarının hepsini sildi.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Adriana Lima, bu kez de instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekilen bütün pozlarını sildi.

TATİLE GİTTİ

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın çekimleri için Miami'de bulunan 37 yaşındaki model, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara göre belirtmediği bir yere tatile gitti.

"AYRILIK YOK, 2 AY BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Metin Hara, geçtiğimiz günlerde menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Haberlere konu edildiği gibi ayrılık yok. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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17 Aralık 2018 Pazartesi 08:55



YORUMLAR (20)
JET SOSYETE: E bu sosyetede böyle bu gün onla sıkılınca başkasıyla. Daldan dala yani.
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LİMA: o şaheserin, o adama nasıl evet dediğini hala anlayamamış iken bu haberle herşey yerine oturdu
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ASDASD: neyse bilim adamı metin artık bilimle uğraşırsın. neyin bilim adamıysa. . .
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YORUMCU: HARA; Lİma sana sağlam kapak yapmış. Artık yazılarınla kendini teselli edersin.
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12345: 1. 5 SENEDİR İYİ ÇİĞNEDİN YEDİN BIRAK ARTIK :)
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