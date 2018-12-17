Metin Hara'nın "Ayrılık Yok" Açıklamasından Sonra Adriana Lima, Birlikte Olan Fotoğrafları Sildi

Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından takipten çıkardığı Metin Hara'yı tamamen sildi. Lima, bu sefer de Hara ile olan aşk dolu fotoğraflarının hepsini sildi.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Daha önce Metin Hara'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakan Adriana Lima, bu kez de instagram hesabında paylaştığı Hara ile çekilen bütün pozlarını sildi.

TATİLE GİTTİ

Bir süredir tanıtım yüzü olduğu firmanın çekimleri için Miami'de bulunan 37 yaşındaki model, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara göre belirtmediği bir yere tatile gitti.

"AYRILIK YOK, 2 AY BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Metin Hara, geçtiğimiz günlerde menajeri Özgür Aras aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Haberlere konu edildiği gibi ayrılık yok. 18 Aralık'ta Amerika'ya gideceğim ve iki ay boyunca Miami'de birlikte olacağız" ifadelerini kullanmıştı.