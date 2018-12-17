17 Aralık 2018, 11:50
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Metin Hara'yla Ayrıldığı İddia Edilen Adriana Lima, Loris Karius ile Takipleşmeye Başladı

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius, Türk yazar Metin Hara'yla ayrıldığı iddia edilen Adriana Lima'yı takibe aldı. Lima'dan Karius'un takibine karşılık gecikmedi.

Genç kızların yeni gözdesi Loris Karius, sosyal medya fenomenlerinden sonra bu sefer de Türk yazar Metin Hara'yı takipten çıkararak birlikte çekilmiş fotoğraflarını silen Adriana Lima ile takipleşmeye başladı.

LORİS VE ADRİANA TAKİPLEŞMEYE BAŞLADI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; Adriana Lima ve Loris Karius'un takipleşmesi Metin Hara'yı harekete geçirdi.

GELİN TACIYLA LIMA'NIN YANINA GİDİYOR

Hara, ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer'e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın ayrıldığı iddia edilen Lima'nın yanına gidiyor.

EVLİLİK TEKLİFİ EDECEK

Programın sunucuları, Metin Hara'nın Adriana Lima'ya evlilik teklifi edeceğini de söyledi.

TÜRK GÜZELLERİNİ YAKIN MARKAJA ALMIŞTI

Beşiktaşı'ın yıldız kalecisi Loris Karius, Türkiye'ye geldikten sonra sosyal medya fenomenleri Merve Taşkın, Melis Ayça Değirmencioğlu, sunucu Dilay Korkmaz ve stilist Ece Sükan'ı takip ederek mesaj göndermişti.

Adriana Lima, Loris Karıus'u takibe aldı.
Loris Karius, Adriana Lima'yı takibe aldı.
Adriana Lima
Loris Karius
Loris Karius,Adriana Lima,Lima,Metin Hara

YORUMLAR (19)
PTT: Metin hara elinde kabak sanki otlanmiş gibi gõrunüyor....bitkin, telaş içinde.....,, acaba akşama ne pişirsemde, buna yedirsem ,, derdinde bitkin
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CEMAL: bakin zengin zengini parali paraliyi gariban garibani ama garibanda namuz daha cok var ve ayip utanmak falan...fenomen falan fılan kac ınsanın altından gecer paparazzıye yakalnmak ıcın uyurken para kazanmak ıcın . onlardan bızler gıbı caıskan dık duran ınsan olamaz bukadar
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HAHA: KARİUS SEN PODYUMLARA İN BENCE KALECİLİKTE HİÇ İYİ DEĞİLSİZ ZİRA
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AKT: bu kaleci el attıysa işi bitirir. çok yakışıklı adam. Türkün elinden alacağı için şahsen üzüldüm
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PTT: Metin hara havasını alır.....anca elinde kabak ile dolaşır görgüsüz , kültursüz...
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