Haberler » 3. Sayfa » Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma başlatıldı - Haber

Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı'nda yaşanan iş kazası, iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi.

25.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:37Metin Karabaş'ın öldüğü iş kazası hakkında soruşturma başlatıldı
'nin en büyük limanlarından biri olan Ambarlı Limanı'nda yaşanan iş kazası, iş güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Dün Metin Delibaş'ın iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybettiği kaza sonrası soruşturma başlatıldı. İş kazaları ile tartışmalara neden olan Ambarlı Limanı drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük limanlarından olan Ambarlı Limanı'nda dün saat 16.00 sıralarında bir iş kazası yaşandı. Ambarlı Limanı'nda bulunan uluslararası kargo taşımacılığı yapan bir işletmede yaşanan kazada mesaisini devralmak için arkadaşlarının yanına yürüyen Metin Delibaş, iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası vinç operatörü Ahmet Y. gözaltına alındı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Ambarlı Limanı, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:41 Haber alınamayan şahıs polisi alarma geçirdi
14:35 Ayvalık'ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
14:35 İntihar etmek isterken omzundan yaralandı
14:35 Sedyedeki yaralıdan bir garip istek
14:32 Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:32 Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar
10:50 "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
10:07 Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi
09:59 Şoför kavgayı ayırmayanlara kızdı, otobüsü durdurdu
09:41 Alkollü müşteri barda dehşet saçtı: 2 garson bıçaklandı
25.11.2019 14:50:21