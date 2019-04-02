Metin Koparan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP HAKKARİ belediye başkan adayı Metin Koparan oldu. CHP adayı Metin Koparan, HAKKARİ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? HAKKARİ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP HAKKARİ belediye başkan adayı Metin Koparan ile ilgili seçim sonuçları ve HAKKARİ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP HAKKARİ belediye başkan adayı Metin Koparan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte HAKKARİ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. HAKKARİ aday yarışı ve HAKKARİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

HAKKARİ Seçim Bilgileri

HAKKARİ belediyesi için toplam sandık sayısının 122 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 121 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

HAKKARİ belediyesi için katılım oranının ise % 82,52 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

HAKKARİ toplam seçmen sayısının ise 40.237 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.202 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP HAKKARİ Belediye Başkan Adayı Metin Koparan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP HAKKARİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Koparan, HAKKARİ yarışında % 2,55 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Metin Koparan toplamda 816 adet oy sayısına ulaştı.

Metin Koparan Kimdir?

Metin Koparan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Hakkari İli, Merkez Belediye Başkan adayı oldu.

CHP HAKKARİ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.