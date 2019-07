Metin Külünk, 15 Temmuz'u anlattı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından düzenlenen "15 Temmuz Destanı, İhanetin Yıl Dönümü" konferansı 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Senato Salonunda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün ülkemizde yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mücadelesinde etkin roller üstlendiğini belirterek, konferansa katılımından dolayı kendisine teşekkür etti. Türkiye 'nin, kilit taşı olduğunu belirten Metin Külünk de, "Kilit taşı çökerse dünyanın denge sistemi ortadan kalkar, bu denge kalktığında da insanlığı kıyamet öncesinde bir büyük kıyamet bekler" dedi. FETÖ tehlikesinin bitmediğini dile getiren 26. Dönem Milletvekili Külünk, "Vatanımızı, bağımsızlığımızı İslam ve Müslüman kimliğimizden vazgeçmemizi istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasi dışı yöntemlerle tasfiye edilerek bu ülke alınmak istenildi. Ayrı partilerden olabiliriz. Farklı düşünebilirsiniz. Hepinizin düşüncesine saygı duyarım. Ancak geldiğimiz noktada meselenin doğrudan bir Türkiye meselesi olduğunu lütfen dikkatlice tespit edelim. Gazi'yi Dolmabahçe'ye tutsak eden akıl, Gazi'den sonra Türkiye bağımsızlığımız üzerinde vesayet oluşturan akıl, şu anda Erdoğan'ı şiddetsiz, önce şiddeti denediler, millet izin vermedi, başarılı olamadılar, şimdi de şiddetsiz yöntemlerle tasfiye edip Türkiye'yi teslim almak istiyorlar. Türkiye'yi teslim alarak bu coğrafyayı kristalleştirmek istiyorlar. Doğu Akdeniz'de bizi Anamur'dan bakamayacak noktaya getirmek istiyorlar. PKK'nın koridorunu Akdeniz'e çıkarmak istiyorlar. Suriye'yi, Irak'ı, Suud'u, Yemen'i, Libya'yı, Ürdün'ü, Lübnan'ı bölerek Türkiye'yi de parçalı hale getirip bu bölgede İsrail'in güvenliğini sağlamak istiyorlar. Atlantik ötesinde Asya Pasifik'e Çin'i daha yakında Kuzey Kore üzerinden Güney Kore üzerinden Hindistan üzerinden sınırlandırabilmek, kendi egemenliğini devam ettirebilmek için bu coğrafyanın İslam dünyasının kendi içinde birlik ve beraberliğinin sağlamayarak içeride çatışma alanlarını derinleştirerek İsrail'in güvenliğini sağlama yolunda en kritik adres olarak Türkiye'yi gördükleri için Türkiye'yi teslim almak istiyorlar. Bu mesele bir parti meselesi değil. Erdoğan, eğer bu süreçlerde Batı İttifakı'nın Türkiye'ye yönelik tezlerine itiraz etmeseydi, Doğu Akdeniz'de sondaj gemileri çıkacak demeseydi, S 400'leri alacağız demeseydi, F35'ler Batı'nın tavrı karşısında biz alternatifsiz değiliz demeseydi, merak etmeyin; Erdoğan; Türkiye'nin vatan, millet, bağımsızlık, ezan bu kavramlarımızda sapa sağlam durup, hepimizin geleceğine yönelik kritik süreçlerde bu topraklara ait olan liderlik duruşunu ortaya koyduğu için bugün doğrudan onun üzerinden biz, hedefiz" diye konuştu."Milletimizin ayağa kalkmasını beklemiyorlardı"15 Temmuz'da FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Atatürk Hava Limanını inmesini beklemediklerini dile getiren Külünk, "Uçağın Devlet Konuk Evinin önünde Cumhurbaşkanımızın milletle buluştuğu an o işgal girişiminin sıfır noktasıdır, tükendiği andır. Bunu beklemiyorlardı. Hesapları başkaydı. Milletimizin ayağa kalkmasını beklemiyorlardı. 15 Temmuz doğrudan işgaldir. Devlet çatısının olmadığı yerde özgürlük ve demokrasi olmaz. Doğrudan hedef bağımsızlığımız ve devletimizdi. Emperyalizm bundan sonra Türkiye'ye din üzerinden gelecektir. Onun için Türkiye'de hepimizin bütün sivil yapıların son derece dikkatli olması gereken bir süreçteyiz. Yani bu süreç bitmiş değil. Sızmış ve sızdırılmış elemanları üzerinden bir kez daha bu devleti çökertmek için dün otoriter laiklik üzerinden süreci yöneten gladio aklı, şimdi süreci İslam'ın içini boşaltarak daha da ileri giderek söylüyorum, şimdi radikal İslamcılık üzerinden geliyorlar" dedi."Bu iş bitmiş değil, fırsat buldukları an Türkiye'yi iç savaşa sokarlar"FETÖ'yü; DAEŞ'ten, Boko Haram'dan Deizm'den PKK'dan ayrı düşünmediğinin altını çizen Külünk, bu örgütler üzerinden yapılmak istenenin Türkiye'yi teslim almak olduğunu belirterek, "Son derece dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz. İslamcılık üzerinden bu topraklara sadık olan herkese saygım var. Ama dikkatli olmamız gereken bir noktadayız. Çünkü bundan sonra FETÖ üzerinden denediklerini yine imanımız, Müslüman kimliğimizin ve İslami referansların arkasına saklanarak, Türkiye'ye yönelik operasyon yapma kabiliyetlerini meşrulaştırmak için bu toplumun dini hassasiyetleri üzerinden için her türlü kirli operasyonun peşindeler bunu biliniz. Bu iş bitmiş değil, fırsat buldukları an Türkiye'yi iç savaşa sokarlar, bütün fay hatlarını çatlatırlar. Onun için Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü Kürt'ü kim varsa bu topraklarda Hanif kimliğimizin çatısı altında topyekün, içeride birliğimize ve beraberliğimize yönelik bütün operasyonlarda çok dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.Konferansın ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından 26. Dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk'e bir tablo hediye edildi. Selçuk Üniversitesi senato salonunda gerçekleşen konferansa Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Mehmet Okka, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, senato üyeleri, dekanlar, okul müdürleri, öğretim üyeleri katıldı. - KONYA