Metin Özışık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Yozgat belediye başkan adayı Metin Özışık oldu. İyi Parti adayı Metin Özışık, Yozgat belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Yozgat belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Yozgat belediye başkan adayı Metin Özışık ile ilgili seçim sonuçları ve Yozgat belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Yozgat belediye başkan adayı Metin Özışık oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Yozgat belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Yozgat aday yarışı ve Yozgat seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Yozgat Seçim Bilgileri

Yozgat belediyesi için toplam sandık sayısının 179 olduğu belirlendi.

Yozgat belediyesi için açılan sandık sayısının ise 178 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Yozgat belediyesi için katılım oranının ise % 85,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Yozgat toplam seçmen sayısının ise 55.679 olduğu belirlendi.

Yozgat belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.765 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Özışık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Yozgat belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Özışık, Yozgat yarışında % 3,53 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Metin Özışık toplamda 1.622 adet oy sayısına ulaştı.

Metin Özışık Kimdir?

1966 yılında Yozgat doğan Metin Özışık, ilk ve orta eğitimini Yozgat'da tamamladı 1984 yılında Işıklar Askeri Lisesi'ni, 1988 yılında Kara Harp Okulu'nu bitiren Özışık, 20 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'de görev yaptı. 2007 yılında emekli oldu. 2009 - 2017 yılları arasında Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı yapan Özışık, 10 Kasım 2017 tarihinde Yozgat İYİ Parti Kurucu İl Başkanı oldu. Metin Özışık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı oldu. Özışık, evli ve 3 çocuk babası

İyi Parti Yozgat belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.