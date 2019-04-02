Metin Pehlivan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA DUMLUPINAR belediye başkan adayı olan Metin Pehlivan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA DUMLUPINAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Metin Pehlivan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA DUMLUPINAR adayı Metin Pehlivan kimdir? BTP KÜTAHYA DUMLUPINAR adayı Metin Pehlivan yüzde kaç oy aldı?

Metin Pehlivan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA DUMLUPINAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Pehlivan DUMLUPINAR ilçesinde % 0,24 oranında oy almıştır. DUMLUPINAR ilçesinde % 0,24 oranında oy olan Metin Pehlivan adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.