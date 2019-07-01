BKM Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncusu evlendi

Metin Pıhlıs ve Gamzenur Ergun'nın ailesi ve dostlarının katıldığı Nikah merasimi Antalya Larena Beach'de gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi nikah memurununkıymış olduğu nikahta genç çift bir ömür için evet dedi.

Nikah sonrası Muratpaşa Belediyesinin armağanı olan Türk Bayrağı ve Atatürk'ün Nutuk'u genç çifte armağan edildi. Aralarında Safa Sarı, Yasin Çam, Evliya Aykan, Cihan Talay, Batuhan Soyaslan, Hilmi Deler, Begüm Çağla Taşkon,Ayşegül Yılmaz, Ozan Yiğit, Cenan Adıgüzel, Sema Özkan, Engin Demircioğlu, Ezgi Özyürekoğlu, Gürhan Altundaşar, Gözde Şencan, Fatma Tezcan, Fatih Öztürk, Cemile Çiğdem Canyurt, Ecem Sena Bayır, Cansu Mumcu, Arif Güloğlu, Talha Karcı, Ali Özünaydın, Alper Arık gibi çok sayıda BKM oyuncusu nikah törenine katıldı.

Nikah sonrası yeni evli çift ve arkadaşları DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlendi.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCUSU METİN PIHLIS KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları arasında yer alan Metin Pıhlıs kimdir sorusunun yanıtı, sevilen programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Ekibin en genç isimleri arasında yer alan Metin Pıhlıs'ın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Metin Pıhlıs kimdir? Kaç yaşındadır?

Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Metin Pıhlıs kendisini şu şekilde tanımlıyor;

NEREDE DOĞDUN ?

29 Şubat 1992 yılında Antalya'da doğdum. Doğum günüm dolayısıyla şu an 6,75 yaşındayım. Seneye 7 yaşıma gireceğim.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER ?

1,84 boyunda 75 kg çekik gözlüyüm. Gözlerim güldüğümde çizgi haline geliyor. Dışarıdan kapalı gibi gözükse de her şeyi görebiliyorum.

EĞİTİM ?

Liseyi Antalya'da bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde okudum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve hemen arkasından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde konservatuvarı kazandım. Oradan da mezun olur olmaz çocukluk hayalim olan BKM Mutfak'a seçildim. Eğitimimiz Yılmaz Erdoğan ile hala devam etmekte.