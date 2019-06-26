26.06.2019 18:44
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Metin Şahin'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Metin Şahin

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin , Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ziyaret etti.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyon eğitim kurulu üyesi Sefa Lök'ün de yer aldığı ziyarette, Metin Şahin federasyonun faaliyetleriyle ilgili Bahçeli'ye bilgi verdi.
Devlet Bahçeli, federasyonunun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Tekvando branşında sporcularımızın aldığı başarılı sonuçları gurur ve takdirle karşılıyoruz. 2020 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında federasyonumuzdan yine yüce milletimizi gururlandıracak sonuçlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Metin Şahin de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını vurgulayarak, "Tekvando ailesi olarak, hakemlerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza gösterdiğiniz derin ilgi ve muhabbet dolayısıyla müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket Partisi , Türkiye , Devlet Bahçeli , Metin Şahin , Güncel

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