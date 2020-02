Metin Şahin: "Hırsımız Tokyo'da da devam edecek"

7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Tekvando branşında son dönemde büyük başarılara imza attık. 2016 yılının bitişinden itibaren Tokyo Olimpiyatları için yönetimimiz, teknik heyetimizle hızlı çalışarak bugünlere geldik. Dünyada 4 kota alan tek ülkeyiz. Bu hırsımız Tokyo'da da devam edecek" dedi.3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da 52 ülkeden 2000 bin sporcunun katılacağı, 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası bugün oynanan müsabakalarla start aldı. Turnuva öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. İdlip'te şehit olan kahraman Mehmetçiğe başsağlığı mesajıyla konuşmasına başlayan Şahin, "İdlip'te meydana gelen hain saldırıda şehit olan 4 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet 1'i ağır 9 yaralımıza da acil şifalara diliyorum. Gönlümüz onlarla beraber. Allah ailelerine sabır versin" diye konuştu."En büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız"Dünyanın en büyük organizasyonuna ev sahipliğini yaptıklarını belirten Başkan Şahin, "Bugün burada 7.'si düzenlenen Türkiye Uluslararası Açık Tekvando Turnuvası'nı başlattık. 52 ülkeden 2 bin 200 sporcu ile şampiyonanın startını verdik. Dünyada yapılan turnuvalar içinde en büyüğü olarak gösteriliyor. Bu da ülkemize duyulan güveni gözler önüne seriyor. Tekvando branşında son dönemde büyük başarılara imza attık. 2016 yılının bitişinden itibaren Tokyo Olimpiyatları için yönetimimiz, teknik heyetimizle hızlı çalışarak bugünlere geldik. İlk 5 kota içinde kadınlarımız 4'te 4 yaptı. 4 kota alan dünyadaki tek ülkeyiz. 2020 yılında da Paralimpik Milli Takımı'nda da 6 tam kota alarak Tokyo olimpiyatlarına katılacağız. Bu da büyük gurur. Dünyada 6 kota olan tek ülkeyiz. Bu başarı bizim federasyonumuzun ama özellikle ifade etmek istiyoruz. 16 yıldır görevdeyim. Bu süre zarfında en büyük desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Sporcularımızın ve gençlerimizin yanında olmuştur. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da her türlü desteği veren isimlerden biridir. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimiz beraberiz. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır. Bize yardım eden herkese, sporcularımıza emek verenlere de teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Önümüzdeki şampiyonalarda başarılarımız devam edecek. Önümüzdeki ay başkanlık kupası ardından da Avrupa şampiyonası var. Bazen belki düşeceğiz ama geçmişte olduğu gibi kalkmasını bileceğiz. Her sporcumuz bizim için altın değerindedir. 4 olimpik sporcumuzun yanına 2 sporcu daha ekleyebiliriz. Nisan ayında Avrupa Olimpiyat seçmelerinde boy göstereceğiz" açıklamasını yaptı."Hırsımız Tokyo'da da devam edecek"Tokyo hırsını derinden yaşadıklarını söyleyen Şahin, "Kadın Olimpik Milli Takımımız puan ve tecrübe kazanmak için birtakım yarışmalara gidiyor. Dubai'de yapılan oyunlarda 4 altın, 1 bronz aldılar. Nur Tatar, Rukiye Yıldırım, Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün altın; Zeliha Ağrız ise bronz madalya kazandı. Bu hırs bitmeden Tokyo'ya kadar devam edecek. Tokyo için hazırlıklarımız durmadan devam edecek. Takiplerini Ali Şahin, Servet Tazegül gibi isimler yapıyor. Çocuklarımızın burada elde edecekleri şampiyonluk onları motive edecek. Bu şampiyonanın da ülkemiz adına başarılı geçmesini diliyorum. İnşallah yüzümüzü güldüren bir şampiyon olur" ifadelerini kullandı."Virüs için bakanlıklarla iletişim halindeyiz"Çin'de yayılan Korona virüsü ile ilgili bakanlıklarla iletişim halinde olduklarını söyleyen Şahin, "Sağlık hepimiz için önemli. Spor ve Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir haldeyiz. Bir seyahat olduğunda irtibata geçiyoruz. Sormadan hareket etmeyiz. Sporcularımız ve ülkemiz açısından aksi bir durum oluşturacak bir seyahat olursa bunu kısıtlarız. Şu an Uzakdoğu'da bir organizasyon yok. Olursa da gereken önlemleri alırız. Bu virüsün de en yakın zamanda kaybolması adına dua ediyoruz. Tüm insanlığı tehdit eden bir durum. Kaybolması adına dua ediyoruz" şeklinde konuştu."Olimpiyatlara hakem önerimiz olacak"Tokyo Olimpiyatları'nda saha içi denetim görevlisi olacağını müjdeleyen Şahin, "Olimpiyatlarda şu an bizim hakemimiz gözükmüyor ama bizim ilerleyen günlerde bir teklifimiz olacak. 2008'de bir hakemimiz vardı. Ama şöyle bir durum var. Ben gelen bir yazı ile olimpiyatlarda denetleme kuruluna atandım. Paralimpikte de Avrupa Organizasyon Kurulu Başkanı Ali Sağırkaya atandı. Bu önemli bir görev. Sahanın denetimi bizde olacak. Hem ben hem de Ali Bey, sahanın içinde denetim görevlisi olacağız. Fair-play çizgisi içinde her türlü takibi yapacağız" dedi. - İSTANBUL