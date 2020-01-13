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Metin Şentürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün dün hayatını kaybeden babası Şükrü Şentürk, bugün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

13.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:22

Şarkıcı Metin Şentürk, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir süredir hastanede tedavi gören babası Semih Şentürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Şentürk, bugün kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü isim, baba acısıyla sarsılan ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

SANATÇI DOSTLARI DA KATILDI

Şükrü Şentürk, bugün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Eski Mezarlığı'na defnedildi. Metin Şentürk'ün acı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, oyuncu Oktay Kaynarca, Şoray Uzun ve sanat dünyasından isimler katıldı. Cenaze namazı sonrası babasının tabutunu omuzlayan Metin Şentürk'ün hayli üzgün olduğu görüldü.

"AİLE OLARAK ACIMIZ BÜYÜK"

Cenazede taziyeleri kabul eden Metin Şentürk 'Aile olarak acımız büyük babamızı kaybettik. Kendisi 90 yaşındaydı son bir ayı da hastanedeydi. Belirgin bir rahatsızlığı yoktu, Allah'ın takdiri böyle oldu' dedi.

ACI HABERİ INSTAGRAM'DAN DUYURMUŞTU

Sosyal medya hesabı Instagram'dan babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Şentürk, "Allah'tan sonra hayata gelme vesilem olan biricik babamı kaybetmiş bulunuyorum… Cenazesi yarın öğle namazını takiben Fatih Camii'den kaldırılacaktır" notunu düşmüştü.

Şarkıcı Metin ŞentürkŞarkıcı Metin Şentürk'ün babası hayatını kaybetti

Metin Şentürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

Metin Şentürk, Fatih Camii, Kozlu, Magazin

Kaynak: Diğer


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ÇUKUROVALI:Mekanı Cennet , sevenlerinin başı sağ olsun .
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