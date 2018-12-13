13 Aralık 2018, 23:33
»»

Metin Tekin, Kırmızı Kart Gören Quaresma'ya Ateş Püskürdü: Sorumsuzluk

Yorumcu Metin Tekin, Beşiktaş-Malmö maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. Tekin, "Oyunun son bölümünde Quaresma'ya çok ihtiyaç vardı. Bu sorumsuzluk." dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi Malmö 1-0 kazandı. Malmö'ye galibiyeti getiren golü 51. dakikada Antonnson kaydetti. Karşılaşmanın 65. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.

"BUNU ZAMAN ZAMAN YAPIYOR"

Maç sonunda beIN Sports ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Metin Tekin, kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya tepki gösterdi. Tekin, "Quaresma bunu zaman zaman yapıyor. Bu sorumsuzluk. Oyunun son bölümünde Quaresma'ya çok ihtiyaç vardı." dedi.

Malmö,Beşiktaş,Metin Tekin,Ricardo Quaresma
13 Aralık 2018 Perşembe 23:33



YORUMLAR (4)
2323: q7 de gitmek istiyor byby
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RIZA: NEDEN TEPKİ GÖSTERİİYORSUNUZKİ Yİ OYNADIĞI ZAMAN YERE GÖĞE SIĞDIRAMIYORSUNUZ BİR HATA YAPTIMI YERDEN YERE VUR . HADİ ORDAN BEE
Yayından Kaldır
6 3
Cevap yaz
AUDİTOR: sende gideceksin devre arasında akıl oynu . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ÇİMLERE: Basma kureşma çimleri eziyorsun...
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz