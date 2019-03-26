Metin Topuz 'Casusluk' Davasında Ağlayarak İfade Verdi

Kaynak: İHA

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un 'casusluk' davasında mahkeme heyeti ara verdi. Mahkemede ağlayarak savunma yapan Metin Topuz, sadece tercümanlık görevi yaptığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Metin Topuz'un 'casusluk' davasının duruşmasında mahkeme heyeti ara verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kimlik tespiti yapılan Metin Topuz, lise mezunu ve emekli olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı savunma yapması için Metin Topuz'a söz verdi. Metin Topuz'un savunması esnasında yabancı izleyiciler için çevirmen savunmayı İngilizceye çevirdi. Sanık Metin Topuz, savunmasına konsolosluktaki görevini anlatarak başladı. Santral memuru olarak göreve başladığını söyleyen Topuz, ABD sınırları içerisinde narkotik suçlarla bağlantılı olarak operasyonların yapılması amacıyla yasal izinlerin alınması için tercümanlık yaptığını söyledi. Topuz savunmasının devamında "Ben ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA)'daki amirlerimin talimatıyla hareket ettim. Sayın savcının 'şüphelinin sınırlarını aşacak şekilde görüşmeler yaptığı iddiası' doğru değildir. Ben görevim amacıyla emniyet görevlileri ile irtibat kurdum" diye konuştu. İşi gereği çok sayıda devlet memuru ile irtibat halinde olduğunu söyleyen Metin Topuz, iddianamede telefon görüşmesi yaptığı kişiler arasına yalnızca hakkında suçlamalar olan kişilerin eklendiğini söyledi. Hakkında uyuşturucu kaçakçılığı iddiası olan Tamer Ergüven'in yüksek korumalı lüks cipleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilmesi konusuyla ilgili araştırma yaptığını söyleyen Topuz, Türk emniyetinin ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile iletişim kurabilmesi için kendisinin tercümanlığına gerek duyulduğunu da kaydetti. Tamer Ergüven dosyası ile kendisinin ilgilendiğini söyleyen Topuz, "Dosyayı 3 tercümanın içinden ben biliyordum. Telefon kayıtları diğer Tamer Ergüven dosyası nedeniyle diğer tercümanlara göre benden daha fazla çıkıyor" ifadelerini kullandı.SAVUNMASI ESNASINDA AĞLADI İddianamede telefon trafiğinden bahsedilmesinin doğru olmadığını söyleyen sanık Metin Topuz ağlayarak "Tercümanlık sıfatıyla yaptığım görevimde suçlanacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi. Kendisinin irtibat kuracağı kişileri seçme şansının olmadığını söyleyen Topuz, devletin karşılarına muhatap olarak koyduğu kişilerle irtibat kurduğunu söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenen çerçevede yasal işini yapmaya çalıştığını ifade etti. Zekeriya Öz ile görüştüğü iddialarına da yanıt veren Topuz, "İddianamede Zekeriya Öz'ün kaleminden arandığım yazıyor. Beni arayıp soru sormak istediler. Benim bunu üstlerime iletmemem imkansız. Beni Zekeriya Öz'ün oğlu Talha Öz ABD vize işlemleri için aradı. 'Yetkili makamlara söyler misin' dedi. Bu konuyla ilgili tek iletişimim budur" ifadelerini kullandı."ZEKERİYA ÖZ ABD'DE KARŞILAMA TALEP ETTİ" Zekeriya Öz ile görüşüp görüşmediği konusunda ise Metin Topuz, "Zekeriya Öz ile 2 kez görüştük. İkisi de tamamen iş amaçlıydı. Tamer Ergüven soruşturması için amirim beni çağırdı. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için savcının ABD'ye gitmesinin daha doğru olacağını söyleyerek 'bir davet mektubu yazalım' dedi. Ben bu yöntemi bilmediğimi söyledim. Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan randevu aldık. Görüşme günü geldiğinde adliyeye gittik. Bir başsavcı vekilinin odasına geçtik. Karşımda Zekeriya Öz'ü gördüm. Amirim Tamer Ergüven soruşturmasını yürüten savcıyı ABD'ye davet etmek istediğimizi söyledi. Nezaketen Zekeriya Öz'ü de davet etti. Zekeriya Öz, karşılama talep ettiğini söyledi hatta isteklerini uzunca bir liste şeklinde bize verdi. Biz de kendisine karşılama gibi bir kültürün ABD'de bulunmadığını söyledik. Bunun üzerine Zekeriya Öz bizim davetimizi reddetti ve soruşturmayı yürüten savcının da gelmesine gerek olmadığını söyledi. Bahsi geçen dönem Tamer Ergüven hakkında yoğun çalıştığımız dönemdi" şeklinde konuştu. Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen 'Marangoz Muhiddin Usta' isimli bir şahısla görüşmesi hakkındaki soruya da Topuz, "Aramızda esnaf müşteri ilişkisi vardır. Kendisi ile tadilat amacıyla ve kandillerle bayramlarda görüştüm. Çevremdeki insanların terör örgütü üyesi olduğunu benim sadece bir vatandaş olarak tespit etmem mümkün değil" diye konuştu. Mahkeme başkanı, Metin Topuz'un savunmasının ardından duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanık Metin Topuz'un savunmasıyla duruşmaya devam edilecek.(Melike İnal/İHA)