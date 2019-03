Metin Topuz davasına yarın devam edilecek

Kaynak: İHA

Metin Topuz davasına yarın devam edilecekGizli tanık Yavuz: "Metin Topuz emniyetin sahibi gibiydi"Tanık Nizamettin Çelikbilek: "Metin Topuz Jandarma komutanına sarı zarf verdi, komutan o yıl Yarbaylık sınavını kazandı"Çelikbilek: " Asım Sürer , 'Adil Öksüz'ü duymadın mı? O Metin beyin her şeyidir, efendisidir' dedi"Asım Gürer: "Adil Öksüz adını darbeden sonra duydum"İSTANBUL - FETÖ'den tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada 6 tanık dinlenildi. Tanık Nizamettin Çelikbilek, "Metin Topuz, Silivri İlçe Jandarma Komutanı Murat Koçyiğit'e sarı bir zarf verdi. Bu görüşmeden sonra Koçyiğit, 'artık bana kurmay diyebilirsin' dedi aynı yıl komutanın kurmaylık sınavını kazandı" ifadelerini kullanırken duruşma diğer tanıkların dinlenilmesi için yarına erteledin. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu öne sürülen ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam etti."Metin Topuz emniyetin sahibi gibiydi"Duruşmada ilk olarak 'Yavuz' kod adlı gizli tanık dinlenildi. Sesi ve görüntüsü değiştirilerek Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşma salonuna bağlanan gizli tanık Yavuz, "Mali Şubede görevli olduğum sırada Metin Topuz yanında yabancılarla şubeye gelirdi. 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Topuz çok rahat bir şekilde şubeye gelirdi. Topuz'un Yakup Saygılı tarafından karşılandığını gördüm. Buna dair kamera görüntüleri de vardır. Yakup Saygılı herkesle görüşen biri değildi ve odasına herkesi almazdı. Kendi görüşüme göre, Topuz'un tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi" dedi.Gizli tanık Yavuz, mahkeme başkanının şubeden evrak verildi mi? sorusuna "Kapalı oda. Yanında yabancılar var. Çantaları var. Evrakla çıkıp çıkmadıklarını kimse bilemez" dedi."Metin Topuz Jandarma komutanına sarı zarf verdi, komutan o yıl Yarbaylık sınavını kazandı"Duruşmada daha sonra İstanbul İl Jandarma'da haber elemanlığı yaptığını söyleyen Nizamettin Çelikbilek, tanık olarak dinlenildi. Metin Topuz'u ilk olarak o dönem Silivri İlçe Jandarma Komutanı olan Murat Koçyiğit'in yanında gördüğünü belirten Çelikbilek, "Metin Topuz benzinlik yanında Murat Koçyiğit ile görüşüp kendisine sarı zarf verdi. Bu görüşmeden sonra Murat Koçyiğit, 'artık bana kurmay diyebilirsin' dedi. Bu kim diye sorunca Koçyiğit, "başını ağrıtır" dedi ve aynı yıl kurmaylık sınavını kazandı" diye konuştu."Asım Sürer, 'Adil Öksüz'ü duymadın mı? O Metin beyin her şeyidir, efendisidir' dedi"Metin Topuz ile daha sonra Asım Sürer aracılığıyla tanıştığını belirten Nizamettin Çelikbilek, Topuz'la iki buluşma yaptıklarını bunların birinde Metin Topuz'a telefon geldiğini kendilerinden birkaç adım uzaklaşarak konuştuğunu belirtti. Bu konuşmada Metin Topuz'un konuşma sırasında 'Bu işler bizi aşar hocam. Adil bey bizi arasın dedi. Bu konuşmanın ardından ben Asım Sürer'i aradım Adil'in kim olduğunu sordum bana Adil Öksüz'ü duymadın mı? O Metin beyin her şeyidir, efendisidir" dedi. Nizamettin Çelikbilek, Metin Topuz'u, Asım Sürer ile Ayvalık 'ta da gördüğünü de sözlerine ekledi.Asım Sürer: "Adil Öksüz adını darbeden sonra duydum"Duruşmada daha sonra tanık olarak dinlenilen Asım Sürer, Metin Topuz'u tanıdığını belirtti. 2004 ile 2007 yıllarında İl Jandarma Komutanlığı'nda Kaçakçılık Şube Müdürlüğü yaptığını söyleyen Sürer, "5-6 ülkeyi kapsayan uluslar arası uyuşturucu operasyonu vardı. Tek başımıza yapmamız mümkün değildi. Beşiktaş 'daki savcılık bizi DEA birimleriyle irtibat kurmamızı söyledi. 3 operasyon yaptık. Metin bey ile burada tercüman olarak tanıştık. Müdür olmadan önce böyle bir birimin olduğunu bilmiyordum. Nizamettin Çelikbilek'i de tanırım. İl Jandarmada haber elemanlığı yapar" diye konuştu.Metin Topuz ile irtibatının sadece uyuşturucu konusunda olduğunu söyleyen Sürer, "Adil Öksüz'ün adını ilk kez darbe teşebbüsünden sonra duyduğunu söyledi.Tanıklar çelişkili beyanda bulunduBunun üzerine Mahkeme Başkanı Cem Karaca , iki tanığa verdiği yemini hatırlatarak Adil Öksüz konusunda ifadelerinin çelişkili olduğunu kaydetti.Bunun üzerine söz verilen iki tanık beyanlarını aynen tekrar ettiklerini kaydettiler.Tanıkların çelişkili beyanlarını tekrar etmesi üzerine Başkan Cem Karaca çelişkinin giderilemediğini ifade etti.Gün boyu devam eden duruşmada 7 tanık dinlenilirken mahkeme, diğer tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı yarına ertelendi.