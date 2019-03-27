Metin Topuz Davasında İkinci Gün (1)

Kaynak: DHA

-TANIKLAR DİNLENİYORHaber: Özden ATİK/İstanbul DHACasusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın ikinci günkü duruşması başladı. Duruşmada ifade veren gizli tanık Yavuz, Topuz'un 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Mali Şubeye çok rahat bir şekilde geldiğini belirterek "Metin Topuz, bir tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi. Bu benim kendi değerlendirmem" dedi.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. Duruşmayı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ile bazı yabancı gazeteciler de izledi. Duruşmada gizli tanık Yavuz'un, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yüzü görülmeyecek şekilde görüntü bozularak ifadesi alındı.Kendisi de Mali Şubede görevli olduğu sırada Metin Topuz'un yanındaki yabancılarla şubeye geldiğini, 17/25 Aralık operasyonları öncesinde Topuz'un çok rahat bir şekilde şubeye girdiğini, Yakup Saygılı'nın kendisini karşıladığını ve buna ilişkin kamera kayıtları olduğunu söyledi. Gizli tanık Yavuz, Yakup Saygılı'nın kaybolan tabletiyle ilgili seyahatinde de Metin Topuz'un bulunduğunu, Topuz'un şube müdürü ve yardımcıları ile ilişkisinin son derece yakın olduğunu belirtti. Mali Şube Müdürlüğü'nun uyuşturucu konularına bakmadığını da belirten gizlik tanık, Yakup Saygılı'nın herkesle görüşmediğini, ancak Metin Topuz'a ihtimam gösterdiğini söyledi. Gizli tanık Yavuz, "Metin Topuz, bir tercüman gibi değil de oranın sahibi gibiydi. Bu benim kendi değerlendirmem" dedi. Duruşma tanık dinlenmesiyle devam ediyor.