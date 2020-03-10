Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı - Haberler

Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı

Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı Savcılık, Topuz'un 'örgüt üyeliğinden' 15 yıla kadar hapsini istedi FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.

10.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:28
Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı
Savcılık, Topuz'un 'örgüt üyeliğinden' 15 yıla kadar hapsini istedi
İSTANBUL - FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle, 'askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Topuz'un ailesi izleyici olarak yer aldı.
Savcılık İtalya'daki tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi
Duruşmaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İtalya'da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk'ün ifadesinin alınması için İtalya makamlarından adli yardım istenildiğini ancak tanığa ulaşılamadığı için ifadesinin beklenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Duruşmada, davaya ilişkin toplanacak delil kalmadığını belirterek mütalaasını açıklayan savcı, Topuz'un 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Topuz hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme', 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Gizliliğin ihlali' suçlarından ise beraat kararı verilmesini talep etti.
Duruşma savcısının mütalaasını açıklamasının ardından söz alan Topuz'un avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşmada söz alan Metin Topuz ise emniyet görevlileriyle, konsolosluktaki tercümanlık görevi dolayısıyla görüştüğünü kaydetti.
Mahkeme heyeti, Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmederek, Topuz ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi. Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlanıyor Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazırlanıyor
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı Haberler
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın Haberler
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi Haberler
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi Haberler
Saatte 285 kişiyi öldürüyor! Böbrek hastalığı koronavirüsten daha tehlikeli bir salgın haline geldi
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu Haberler
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu