Metin Topuz Hakim Karşısında

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatının tespit edilmesinin ardından tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Metin Topuz savunmasını tamamladı.Sanık Topuz, iddianamede, konsolosluk görevlileriyle kurdukları bir WhatsApp grubunda, Rıza Sarraf'ın adının geçmesine ilişkin, Sarraf ile hiçbir ilişkisi olmadığını ileri sürdü.Topuz, WhatsApp grubunda, "O İranlı konuşur" ile "Başkan Obama umarım savcıyı suçlamaz" şeklinde mesajlar attığının hatırlatılması üzerine, "25 yıllık tecrübeme göre bu gibi şahısların kendilerine yöneltilen herhangi bir suçlama karşısında, doğru olsun olmasın her bildiklerini anlattıklarını hatta iftira bile attıklarını görürüz. Ayrıca ABD adalet sisteminde az ceza almak için iş birliği yapmak sık başvurulan bir yöntem. Başkan Obama ile ilgili yazdığım mesaj da şaka yollu bir yorumdur. Altında bir amaç yoktur." ifadelerini kullandı.Metin Topuz savunmasında, FETÖ firarisi, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski Komiser Hüseyin Korkmaz'ı ise hiç görmediğini ve hiçbir zaman kendisiyle konuşmadığını öne sürdü.Topuz, 20 Eylül 2012'de, DEA ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü arasında ortaklaşa yürütülen görüşmelere katılmak üzere FETÖ üyeleri Yakup Saygılı, Yasin Topçu ve İbrahim Şener ile Amerika'ya gittiklerini iddia ederek, Yakup Saygılı'nın kaybettiğini öne sürdüğü tablet bilgisayarı Newyork Güney Bölgesi Başsavcılığı'na teslim ettiği iddialarına ilişkin şunları söyledi:"Aktarmalı uçakla gitmiştik. Aktarma yaptığımız sırada diğer uçağa binmek üzereyken Yakup Saygılı bana tablet bilgisayarını bir önceki uçakta unuttuğunu söyledi. Gidip yetkililerle konuştum, uçağın pistten ayrıldığını, bir bilgisayar bulunduğuna dair bir rapor olmadığını söylediler."Topuz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne girerken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine değinerek, Saygılı ile her konuşmalarının Tamer Ergüven ile ilgili olduğunu ileri sürdü.FETÖ ile bir ilişkisinin olmadığını savunan Topuz, ağlayarak vatanına ve milletine ihanet etmediğini iddia etti.Topuz'un son sözleri üzerine salonda bulunan ve tercüman aracılığıyla savunmayı dinleyen ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis de ağladı."Müracaat ettim, imtihana girip kazandım"Mahkeme Başkanı Cem Karaca, savunmasını tamamlayan sanık Topuz'a, eğitim durumunu hatırlatarak, "Lise mezunusunuz, bu işe bir referans aracılığıyla mı girdiniz? Hangi yetenekleriniz ortaya çıktı ki DEA gibi bir departmana geçiş sağladınız?" diye sordu.Sanık Topuz, soruya "Türkiye'nin en karışık olduğu dönemde 1978'de liseden mezun oldum. Üniversiteyi kazandım ancak ülkedeki karışıklık nedeniyle gidemedim. Lisede İngilizce dersim çok iyiydi. Liseden mezun olunca İngilizce kursuna da gittim. Sonrasında askere de gittim ve burada telefon operatörü olarak görev yaptım. Askerden dönünce konsolosluk iş ilanlarını takip ettim. Santral operatörü arıyorlardı. Burada işe başladım. İlk 2 sene gece santralcilik yapıyordum. Sonra gündüz santral ve teknisyen olarak çalışmaya başladım. 1979'da DEA'ya müracaat ettim. Yalnızca dil kriteri vardı. Polislik tecrübesi falan aramıyorlardı. Müracaat ettim, imtihana girip kazandım." şeklinde yanıt verdi."Nedir bu kopartılan gürültü?" sorusuBaşkan Karaca'nın "Siz tutuklandıktan sonra diplomatik bir dokunulmazlığınız olmadığı halde ABD vize krizine yol açacak kadar aşırı tepki verdi. Diplomatik bağışıklığınız yok, TC vatandaşısınız. Bunu aidiyet duygusuyla mı açıklarsınız? Nedir bu kopartılan gürültü?" sorusunu ise Topuz, "Diplomatik bir bağışıklığım yok. Ben 35 yıldır oraya hizmet veriyorum. Onların ne saikle tepki gösterdiklerini bilmiyorum. Ben onların talimatıyla o görevlilerle görüştüm. Belki de bir bakıma kendilerini suçlu hissettiler. Bilemiyorum." diye cevapladı.Duruşmada daha sonra müşteki Haydar Keskin'e ifadesi soruldu. Müşteki Keskin, sanığı tanımadığını, 17-25 Aralık'ta bir vatandaş olarak gelişmelerden rahatsız olduğu için savcılığa şikayet dilekçesi verdiğini ancak bu şikayetinin takipsizlikle sonuçlandığını dile getirerek, "15 Temmuz'dan sonra benim bu şikayetim raftan indirildi ve ben müşteki yapıldım. Ben müştekilikten feragat ediyorum." dedi.Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun avukatı da söz alarak, davaya katılma talepleri olduğunu söyledi.Duruşmaya yarın devam edilecek.(Bitti)