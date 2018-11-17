Metin Türel, Hayatını Kaybetti

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:21



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:21

Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel, 83 yaşında hayatını kaybetti.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Metin Türel'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, "Türel'in vefatını büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Türel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.Futbola kaleci olarak başlayan ve Galatasaray ile A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Türel, teknik direktörlük kariyerinde de birçok takımda görev aldı.Teknik direktör olarak 1977-1978'de A Milli Futbol Takımı, 2002-2003'te de A2 Milli Takımı'nı çalıştıran Türel, Beşiktaş ile Trabzonspor'da da görev aldı. Türel, son olarak 2004-2005 sezonunda Antalyaspor'da görev yaptı.