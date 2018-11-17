Metin Türel Hayatını Kaybetti

Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel (83), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray,Futbol,İstanbulspor,Trabzonspor
Türk futbolunun değerli antrenörlerinden, 1987 – 1988 sezonunda Trabzonsporumuz'da da görev yapan Metin Türel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak Metin Türel'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:55