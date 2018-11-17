17 Kasım 2018, 12:55
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Metin Türel Hayatını Kaybetti

Metin Türel Hayatını Kaybetti

Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futboluna kaleci ve teknik adam olarak uzun yıllar hizmet eden spor adamı Metin Türel (83), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Galatasaray ve İstanbulspor'da futbol oynayan, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulübün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli futbol adamı Metin Türel, 1977-1978 arasında A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştırmıştı.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Türk futbolunun değerli antrenörlerinden, 1987 – 1988 sezonunda Trabzonsporumuz'da da görev yapan Metin Türel'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarak Metin Türel'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Galatasaray,Futbol,İstanbulspor,Trabzonspor

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