Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel
'in vefatı dolayısıyla Spor Toto 1. Lig ekipleri Adana Demirspor
ve Adanaspor
başsağlığı mesajı yayımladı.
Adana Demirspor Kulübünün yayımladığı mesajda, Türel'in vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Mesajda, "Adana Demirspor'umuzun efsane hocası Metin Türel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Adana Demirspor'umuza ve Türk futboluna büyük emekleri geçen Metin Türel'e Allah'tan rahmet, camiamıza başsağlığı, ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz." denildi.
Adanaspor'dan yayımlanan mesajda ise "Eski A Milli Takım Teknik Direktörü, Türk futbolunun duayen isimlerinden değerli spor adamı Metin Türel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Metin Türel'e Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadesi kullandı.
Adanaspor,Adana Demirspor,Metin Türel
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:35