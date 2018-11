18 Kasım 2018 Pazar 14:40



Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden eski kaleci ve teknik direktör İbrahim Metin Türel, son yolculuğuna uğurlandı.Türk futbolunun duayen isimlerinden biri olan ve dün hayatını kaybeden Metin Türel 'in cenazesi Levent Camii 'nde öğlen namazına müteakip kaldırıldı. Türel'in cenazesine UEFA Asbaşkanı ve FIFA İcra Komitesi Üyesi Şenes Erzik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay 'ın yanı sıra yakınları ve spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi. Cenaze töreninde açıklamalarda bulunan UEFA Asbaşkanı ve FIFA İcra Komitesi Üyesi Şenes Erzik, Tümer'in çok duygusal bir insan olduğunun altını çizerek, "Hizmet açısından çok önemli bir insandı. Bütün o zamanın yetenekleri yalnız futbolcu değil hoca olarak bir ekip kurmuştuk. Özkan Sümer Tamer Güney hepsiyle beraber çalışma şansına kavuştum. Hepsinin yardımlarını Türk futbolu gördü. Bir devrin kapanışı. Yaprak dökümü gibi gidiyor. Kalbi de çok temiz bir insandı. Çok duygusal yönleri vardı. Kimse de hakkında şikayette bulunmamıştır. Yüreği genişti sevecendi. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.Fatih Terim: "Türk futboluna çok emeği var"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Metin Türel ile son zamanlarda telefonla görüştüğünü söyleyerek, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Metin Türel hocam hepimizin hocasıydı. Türk futboluna çok emeği var. Hepimizde çok emeği var. İyi bir Galatasaraylıydı. İyi bir eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce de iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hem Türk futboluna hem de hepimize fazla fazla emeği var. Son zamanda telefonla da olsa görüşüyordum. Türk futbolunda özellikle teknik adamlık konusunda Gündüz Tekin Onay'lar, Can Tarhan'lar... Metin Türel o grubun önemli halkalarından bir tanesiydi. Naif bir insandı. Hocamızın mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.Abdullah Avcı: "Futbolculuğuma ve antrenörlüğüme önemli katkılar sağladı"Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, yaşamının her döneminde Metin Türel'in olduğunu vurgulayarak, "Futbolculuk yaşamımda dokunuşları olan bir büyüğümüzdü. 80'li senelerin başında Vefa genç takımda altyapı koordinatörüydü. İlişkimiz devam etti. Süper Lig'de İstanbulspor 'da yardımcılığını yaptım. Bugün 30 küsur senedir bunun içindeyim ve bunun içinde Metin Hoca var. Hem futbolculuğumda hem de antrenörlüğümde önemli katkılar sağladı. Bu zamana kadar yaşamımın her safhasında bulundu. Ailesine sabır diliyorum. Türk futbolunun renkli ve eğitimiyle uğraşan, katkı sağlayan birini kaybettik. Allah toprağını bol etsin" diye konuştu.Rıza Çalımbay: "Onun öğütleri sayesinde çok iyi yerlere geldik"Son olarak Konyaspor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Metin Türel'in kendisinde yerinin çok farklı olduğunu söyleyerek, "Metin Hoca'nın yeri bende çok farklı. Ben genç takımdayken beni ilk A takıma alan, antrenmana çıkartan hatta Tekirdağ 'a kadar gelip beni seyredip beğenen ve takıma alan birisiydi. Onun verdiği öğütlerle yolumuza devam ettik. Çok iyi yerlere geldik sayesinde. Ben çok iyi bir değeri kaybettiğimize inanıyorum. Çünkü her yönüyle mükemmeldi. Herkese bir şeyler öğretmeye çalıştı" ifadelerini kullandı.Mustafa Denizli: "Bize gösterdiklerinden dolayı hakkımızı helal ediyoruz"Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli de milli takıma ilk kez Metin Türel ile gittiğini anlatarak, "Hocaların hocasıydı. Benim de hocamdı. Milli takım formasını Metin abiyle giymeye başlamıştık. Ondan evvel milli takımda görev yapıyorduk ama ilk Metin abiyle bu fırsatı yakaladık. Üzerimizde büyük hakkı var. Hayatımız boyu bize gösterdiklerinden ötürü hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir. Onlar bir yolculuk başlattı biz de bu yolculuğu devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Metin Türel'in cenazesi Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL