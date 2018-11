Metin Türel Son Yolculuğuna Uğurlandı

18 Kasım 2018 Pazar 15:15



Türel'in cenazesinde spor camiasından Şenes Erzik Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay yer aldıŞenes Erzik: "Türk futbolu çok yardımlarını gördü"Fatih Terim: " Metin Türel , hepimizin hocasıydı"Mustafa Denizli: "Metin Türel, benim de hocamdı"Abdullah Avcı: "Yaşamımın her safhasının içinde bulundu"Rıza Çalımbay: "Onun sayesinde çok iyi yerlere geldik"Ali DANAŞ/ İSTANBUL, -Türk futbolunun duayen isimlerinden Metin Türel, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında vefat eden Metin Türel için Levent Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu TFF ) Onursal Başkanı ve Eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman , Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra, Türel'in ailesi ve yakınları yer aldı. Türel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.ERZİK: "TÜRK FUTBOLU ÇOK YARDIMLARINI GÖRDÜ"Cenaze namazının öncesinde konuşan isimlerden Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu 'nu özerk olarak ilk kurduklarında, Metin Türel, Tamer Güney ve Özkan Sümer 'den bir ekip oluşturduklarını belirterek, "Bu isimlerle çalışma şansına kavuştum. Türk futbolu çok yardımlarını gördü. Kalbi çok temiz bir insandı. Çok duygusal yönleri vardı. Kimse de hakkında bir şikayette bulunmamıştır. Bambaşka bir karakteri vardı, yüreği genişti ve sevecendi. Kendisini çok severdik. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.TERİM: "METİN TÜREL, HEPİMİZİN HOCASIYDI"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Metin Türel'in iyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenör olduğuna vurgu yaparak, "Türk futbolunun başı sağ olsun. Metin Türel, hepimizin hocasıydı. Gündüz Tekin Onay ve Candan Tarhan gibi önemli teknik adamlardan biriydi. Türk futbolunda ve bizlerde çok emeği var. İyi bir Galatasaraylı, eğitici ve antrenördü. Her şeyden önce de iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle son zamanlarda telefonla da olsa görüşüyordum. Hem naif hem de iyi bir insandı" şeklinde konuştu.DENİZLİ: "METİN TÜREL, BENİM DE HOCAMDI"Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise Türel'in üzerlerinde çok emeği olduğunu dile getirdi. Denizli, "Hocaların hocasıydı. Benim de hocamdı. Milli formayı Metin ağabey ile giymeye başladım. Üzerimizde büyük hakkı var. Hayatımız boyunca bize gösterdiklerinden ötürü hakkımızı helal ediyoruz. İnşallah o da bize hakkını helal etmiştir" ifadelerini kullandı.AVCI: "YAŞAMIMIN HER SAFHASININ İÇİNDE BULUNDU"Türel'in kariyerinde çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Futbolculuk ve antrenörlük yaşamımda devamlı dokunuşu olan bir büyüğümüzdü. 80'li yılların başında Vefaspor'un genç takımında altyapının koordinatörüydü. Sonra iletişimimiz devam etti. 2000 senesinde Süper Lig'de İstanbulspor 'da yardımcılığını yaptım. Hem futbola başlamamda hem de antrenörlüğümde önemli katkılar sağladı. Yaşamımın her safhasının içinde bulundu. Bize kazandırdığı önemli değerler var. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum" açıklamasında bulundu.ÇALIMBAY: "ONUN SAYESİNDE ÇOK İYİ YERLERE GELDİK"Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Türk futbolunun önemli bir değerini kaybettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Hepimizin başı sağ olsun. Metin hocanın bendeki yeri çok farklı. Beni A takıma alan ilk teknik adamdı. Onun verdiği öğütlerle yolumuza devam ettik. Sayesinde çok iyi yerlere geldik. Çok büyük bir değeri kaybettik. Her yönüyle mükemmel bir insandı. Herkese bir şeyler öğretmeye çalıştı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Metin Türel'in son yolculuğuna uğurlanması-Şenes Erzik'in açıklamaları-Fatih Terim'in açıklamaları-Mustafa Denizli'nin açıklamaları-Abdullah Avcı'nın açıklamaları-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları