Metin Türker Anıldı - Karabük

06 Aralık 2018 Perşembe 16:32



06 Aralık 2018 Perşembe 16:32

Hak-İş genel sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası genel başkanlığı ve Kardemir Karabükspor başkanlığı yapan Metin Türker, mezarı başında anıldı.Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.Törene katılan Türker'in ailesi ve yakınları, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, KARDEMR işçileri, Kardemir Karabükspor çalışanları, futbolcular ve sendika üyeleri Türker'in mezarına karanfil bıraktı.Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, Türker'in kendilerine gösterdiği yolda ilerlediklerini söyledi.Türker'in bıraktığı değerlere sahip çıktıklarını, vermiş olduğu mücadeleyle Karabük'ün Türkiye'nin her köşesinde anılan bir il olmasına katkı sağladığını ifade eden Değirmenci, "Biz de Metin Türker ağabeyimizin değerlerine sahip çıkarak, KARDEMİR'e, Karabük'e, Özçelik-İş Sendikasının yaşamına katkı sunmaya çalışıyoruz. İyi ki varsın, sendikal yaşama girmişsin, bize yol yöntem bırakmışsın, ilkelerini, değerlerini bırakmışsın. Biz de o değerlerden, o misyondan aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.