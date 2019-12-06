Hak-İş genel sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası genel başkanlığı ve Kardemir Karabükspor başkanlığı yapan Metin Türker, mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törene katılan Türker'in ailesi ve yakınları, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri, Kardemir Karabükspor çalışanları, futbolcular ve sendika üyeleri Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, Türker'in kendilerine gösterdiği çizgide, ilerlediklerini söyledi.

Türkiye'de sendikacılık konuşulduğunda, Metin Türker'in akla geldiğini ifade eden Değirmenci, "Bize bıraktığı Özçelik-İş Sendikası'nı, onun bize öğrettikleriyle yolumuza devam ediyoruz. Kapanan bir fabrikayı, karanlığa gömülecek bir şehri, tekrar rahmetli Necati Çelik ve Mutullah Yolbulan ile kol kola girerek hem KARDEMİR'i hem de Karabük'ü kurtaran ender insanlardan biri olarak anılmaya devam edecek." dedi.

Kaynak: AA