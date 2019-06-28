Metin Uca kimdir, nereli?

Bir dönem ekranlarda olan gazeteci Metin Uca , uzun süredir kameralardan uzak kaldı ancak sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor. Metin Uca kaç yaşında? Metin Uca hayatı, biyografisi haberimizde…

TİYATRO VE YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALDI

Gazeteci Uca, 1961 yılında Hakkarili bir baba ve Bilecik Söğütlü bir annenin büyük çocuğu olarak İstanbul 'da dünyaya geldi. Bir kardeşi olan gazeteci, ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara 'da okudu. İstanbul Jeoloji Mühendisliğinde okumaya başladı. Üniversite öğrenciliği sırasında Gelişim Yayınlarının ansiklopedilerinin pazarlaması işinde çalıştı. Ayrıca, tiyatro ve yaratıcı drama dersleri aldı. Mezuniyetinin ardından Ankara Halk Eğitim de tiyatro yapmaya başladı.

GÜNAYDIN TÜRKİYE İLE TANINDI

Metin Uca, 1987 yılında Anadolu Ajansı 'nın açmış olduğu sınavı kazandı ve gazeteciliğe muhabir olarak başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Uca, daha sonra birçok ulusal kanalda muhabirlik, programcılık yaptı. 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye " adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu yana bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010'da Star TV 'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yaptı.