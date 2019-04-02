Metin Yakan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN ESPİYE belediye başkan adayı olan Metin Yakan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN ESPİYE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Metin Yakan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN ESPİYE adayı Metin Yakan kimdir? BTP GİRESUN ESPİYE adayı Metin Yakan yüzde kaç oy aldı?

Metin Yakan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN ESPİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Yakan ESPİYE ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. ESPİYE ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Metin Yakan adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

Metin Yakan Kimdir?

Metin Yakan,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Giresun Espiye Belediye Başkan Adayı oldu.

GİRESUN ESPİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.