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Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının kabul edilmemesinin ardından, "Asıl şimdi başlıyoruz" dedi.

13.04.2020 03:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:41
Metin Yavuz;

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının kabul edilmemesinin ardından, "Asıl şimdi başlıyoruz" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurmuş ve kararın ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti.


'Teröristleri ve sevicilerini sevindirmeyelim'


Bakan Soylu'nun istifa kararının ardından, AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz Soylu'ya destek vererek sosyal medya hesaplarından, "Sayın bakanım, vatan ve millet sevdanız ile gece gündüz nasıl çalıştığınıza şahidiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kast eden namussuzları, hainleri, teröristleri ve sevicilerini sevindirmeyelim" şeklinde paylaşım yapmıştı.


Cumhurbaşkanı 'göreve devam' dedi


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soylu'nun istifa kararını uygun bulmayarak istifası reddedildi.


İşte Başkan, İşte Bakan


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararının açıklanmasının ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Yavuz, ikinci bir paylaşım yaptı. AK Partili Yavuz, sosyal medya paylaşımında "İşte Başkan, İşte Bakan! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun istifasının kabul etmeyerek göreve devam kararı verdi. Allah'a şükürler olsun. Çay koy Keçeli, asıl şimdi başlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Politika
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