Metin Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR MAHMUDİYE belediye başkan adayı olan Metin Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Metin Yılmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ESKİŞEHİR MAHMUDİYE adayı Metin Yılmaz kimdir? BTP ESKİŞEHİR MAHMUDİYE adayı Metin Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Metin Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ESKİŞEHİR MAHMUDİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Yılmaz MAHMUDİYE ilçesinde % 0,55 oranında oy almıştır. MAHMUDİYE ilçesinde % 0,55 oranında oy olan Metin Yılmaz adlı BTP adayı toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

ESKİŞEHİR MAHMUDİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.