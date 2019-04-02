Metin Yılmazlar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Metin Yılmazlar oldu. BTP adayı Metin Yılmazlar, KOCAELİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KOCAELİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Metin Yılmazlar ile ilgili seçim sonuçları ve KOCAELİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Metin Yılmazlar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KOCAELİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KOCAELİ aday yarışı ve KOCAELİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KOCAELİ Seçim Bilgileri

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KOCAELİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Metin Yılmazlar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Metin Yılmazlar, KOCAELİ yarışında % 0,43 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Metin Yılmazlar toplamda 4.692 adet oy sayısına ulaştı.

Metin Yılmazlar Kimdir?

Metin Yılmazlar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BTP'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP KOCAELİ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.