Haberler» Güncel» Haber

Metina'da teröristlere ağır darbe

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

06.08.2019 14:08 Metina'da teröristlere ağır darbe
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

Metina, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:01   Erdoğan: Lüks ve şatafat varsa burada bir sorun var demektir
15:01   Başkan Özcan'dan Bosna Hersek dönüşü önemli mesajlar
15:00   Türkiye - Tacikistan arasında Hükümetlerarası KEK protokolü imzalandı
15:00   Limonata satarak can dostlara destek oldu
15:00   Düzce Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısı yapıldı
15:00   Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - KİLİS
14:59   Çocukların yaralı bulduğu balaban kuşu tedaviye alındı