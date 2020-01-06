Haberler » Dünya » #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı - Haberler

#MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı

Tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla hakkında dava açılan Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in mahkemeye çıktı, gözler davanın jüri heyetinin seçiminde.

06.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:15 #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı
Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan yapımcısı Harvey Weinstein'ın hakkındaki suçlamaların gündeme geldiği ve #MeToo hareketinin başlamasından yaklaşık iki yıl sonra New York'ta hakim karşısına çıktı. 67 yaşındaki yapımcının geçtiğimiz günlerde geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle yürümekte zorlandığı görüldü.

Harvey Weinstein, 2013 yılında Manhattan'daki bir otel odasında bir kadına tecavüz etmek ve 2006 yılında başka bir kadını cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Film yapımcısı hakkındaki suçlamaların tamamını reddediyor ve yaşanan ilişkide kadınların rızasının olduğunu savunuyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Hollywood, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

22:36   Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü - Haberler
22:31   93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler - Haberler
22:28   "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Haberler
22:19   Çirkin Kadın Yoktur Yanlış Yerden Bakılmış Kadın Vardır Dedirten 25 Fotoğraf - Haberler
22:15   #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı - Haberler
22:12   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
21:03   Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Haberler
20:51   Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Haberler
20:44   İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi - Haberler
20:14   13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi - Haberler
6.01.2020 22:50:31