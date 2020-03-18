Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan ve metrelerce sürüklenen lüks cip su kanalına devrildi.
18.03.2020 03:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 03:29
Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
İZMİR - İzmir 'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan ve metrelerce sürüklenen lüks cip su kanalına devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih B. idaresindeki 60 EY 801 plakalı lüks cip, Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen lüks cip, yol kenarında bulunan kaldırıma çaptı ve ardından takla atarak su kanalına devrildi. Kaza anında yolcu konumunda olduğu ileri sürülen Recep S. araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu ve kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralanan Fatih B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, yaralılardan Recep S.'nin durumunun ağır yolduğu, diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İZMİR - İzmir 'in Konak ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atan ve metrelerce sürüklenen lüks cip su kanalına devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Yeşildere Caddesi Uçan Yol yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih B. idaresindeki 60 EY 801 plakalı lüks cip, Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen lüks cip, yol kenarında bulunan kaldırıma çaptı ve ardından takla atarak su kanalına devrildi. Kaza anında yolcu konumunda olduğu ileri sürülen Recep S. araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu ve kanlar içerisinde kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralanan Fatih B., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Recep S. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Yiğit Can G. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan, yaralılardan Recep S.'nin durumunun ağır yolduğu, diğer iki yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Metrelerce sürüklenen lüks cip takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Haberler
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Haberler
Putin'den halka koronavirüs müjdesi: Virüsün yayılmasını engelledik
Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı