Metrelerce uzaklıktaki evine dönmek istiyor

MEHMET FATİH ASLAN/MUSTAFA GÜÇLÜ - Terör örgütü YPG/PKK tarafından 4 yıl önce zorla Tel Abyad'daki evinden çıkartılınca göç ettiği Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinden her gün vatanına bakan 70 yaşındaki Suriyeli İbrahim el Hasan Elkiçel, Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşacak kentteki evine döneceği günü sabırsızlıkla bekliyor.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere umut oldu.Yıllar önce terk ettikleri vatanlarına, topraklarına, evlerine tekrar dönme umutları yeşeren Suriyeliler, büyük heyecan yaşıyor.Terör örgütünün 4 yıl önce işgal ettiği Tel Abyad'da her şeyine el konularak zorla göç ettirilen İbrahim el Hasan Elkiçel, 10 kişilik ailesiyle sınırın hemen karşı tarafındaki Akçakale'ye yerleşti.Elkiçel, vücudunun bir kısmı felçli olmasına rağmen 4 yıldan bu yana her gün eski gümrük kapısının bulunduğu bölgeye gelerek, sınırın karşı tarafındaki evini, vatanını izliyor.Evini çok özleyen ve zaman zaman duygusal anlar yaşayan Elkiçel, Barış Pınarı Harekatı kapsamında oluşturulacak güvenli bölge sayesinde tekrar evine kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor."500 metre uzaklıktaki evimi ve Tel Abyad'ı izliyorum"Elkiçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün Tel Abyad'ı işgal etmesiyle hayatlarının adeta karardığını söyledi.Terör örgütü mensuplarının ellerindeki her şeyi aldığını anlatan Elkiçel, "Terör örgütü mensupları engelli olmama rağmen evimi zorla elimden aldılar, içerisinde ne var ne yok yataklara kadar alıp götürdüler. Dört kamyonetle gözlerimin önünde evimi komple boşaltıp aldılar, yatacak bir battaniye dahi bırakmadılar." diye konuştu.Elkiçel, Şanlıurfa'ya geldiklerinde Türk halkı ve devletinin kendilerine kucak açtığını vurgulayarak, her zaman Türkiye'ye büyük minnettarlık duyduğunu ifade etti.Türkiye'ye geldiğinde, geride bıraktığı evini görmek için Akçakale'de sınıra çok yakın bir ev kiraladığını aktaran İbrahim el Hasan Elkiçel, şöyle devam etti:"Her gün Akçakale'deki evimden dışarı çıkarak sınırın karşı tarafında yaklaşık 500 metre uzaklıktaki evimi ve Tel Abyad'ı izliyorum. Vatanın kokusu çok güzel, vatandan güzel hiçbir şey yok. Tek temennim, evime dönüp dünya gözüyle görmek ve çocuklarımla bir arada yaşamak."Evini çok özlediğini, Tel Abyad'a her baktığında duygulandığını dile getiren Elkiçel, şunları kaydetti:"Allah'tan tek temennim bir an önce bölgenin tamamen temizlenmesi ve güvenli hale gelmesidir. Güvenlik sağlanır sağlanmaz kapılar açıldığı gibi hemen vatanıma dönüp, orada kalan kızlarımın yanına ve evime gideceğim. Evimi ve kızlarımı son kez görmek istiyorum. Türk halkına ve devletine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki bizlere Müslüman bir memlekette ikamet etme imkanı sağladılar."