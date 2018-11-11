- Metrelerce yükseklikteki surlardan düşen baba kız ağır yaralandı

- Metrelerce yükseklikteki surlardan düşen baba kız ağır yaralandıKazayı görmelerine rağmen çıkılması yasak surlara çıkmaya devam ettiler
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da çıkılması yasak olan tarihi surlara çıkan baba ve kızı metrelerce yüksekten düşerek ağır yaralandı. Kazaya rağmen bazı vatandaşlar yine surlara çıkmaya devam etti. Olay tarihi Sur
ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hazreti Süleyman Camii'ni ziyaret gelen ve isimleri öğrenilemeyen baba ve kızı, çıkılması yasak olan tarihi surlara çıktı. Kızının dengesini kaybettiğini ve düşeceğini anlayan baba, kızını tutmaya çalışsa da kızıyla beraber metrelerce yüksekteki surlardan sert zemine çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan baba ve kızı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Öte yandan kazaya rağmen bazı vatandaşların yine Surlara çıktığı görüldü.
Diyarbakır
11 Kasım 2018 Pazar 16:53