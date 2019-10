- Metro basamağından yükselen melodi sesleri

- Metro basamağından yükselen melodi sesleriPEKİN - Çin'de bir metro istasyonunun basamaklarının piyano tuşlarına dönüştürülmesiyle, yolcuların merdivenleri çıkması eğlenceli hale geldi. Çin'in Guangdong bölgesindeki Guangzhou kentinde bulunan metro durağının basamaklarında sensörlerle oluşturulan piyano tuşları, merdiven çıkmayı eğlenceli hale getirdi. Merdivenleri inen ve çıkanların basamaklara adım atmasıyla her bir merdivende çıkan melodiler yolcuları gülümsetti. Tıpkı piyano tuşları gibi siyah ve beyaz renge boyanan basamaklarla, yürüyen merdiven kullanımını en aza indirmek amaçlanıyor.Merdivenin her basamağında diğer taraftaki bir reflöktere kızılötesi ışın gönderen bir sensör bulunuyor. Aşağı ve yukarı atılan her adımda sensör harekete geçiyor ve basamaklar aydınlanıp bir müzik notası çalıyor. Yolcular merdiven basamaklarını kullandıkça, metro istasyonunda piyano sesleri yankılanıyor.