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Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı

Başakşehir metro inşaatında yüksekten düşen bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

06.02.2020 00:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:11Metro inşaatında bir işçi yüksekten düşerek yaralandı
metro inşaatında yüksekten düşen bir işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başakşehir Yeşil Vadi Caddesi yanındaki metro inşaatında çalışan Orhan Ç. isimli bir işçi yüksekten düşerek yaralandı. Çalışma sırasında Orhan Ç.'nin düştüğünü gören çalışanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Orhan Ç.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Başakşehir, İşçi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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