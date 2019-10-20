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Metro İstanbul, 2 hatta yaşanan arızayla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arızayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Seferlerimiz Sağmalcılar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

20.10.2019 09:01

İstanbul'da, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, yaşanan arıza hakkında açıklama yaptı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Sağmalcılar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Sağmalcılar-Yenikapı istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır.

Metro İstanbul, 2 hatta yaşanan arızayla ilgili açıklama yaptı

İstanbul, Güncel

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