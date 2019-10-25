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Metro istasyonlarında x-ray yoğunluğu azaltılacak

Ankaray ve metro istasyonlarında güvenlik önlemleri dolayısıyla yaşanan yoğunluğun azaltılması için tedbir alınacak.

25.10.2019 11:00Metro istasyonlarında x-ray yoğunluğu azaltılacak
Ankaray ve metro istasyonlarında güvenlik önlemleri dolayısıyla yaşanan yoğunluğun azaltılması için tedbir alınacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankaray ve metro istasyonlarında x-ray ve metal dedektörle yapılan güvenlik uygulaması hakkında yazılı açıklama yaptı.
Ankara Valiliği ve emniyet birimlerinden gelen talep doğrultusunda, Ankaray ve Metro istasyonlarında x-ray ve metal kapı dedektörleri aracılığıyla güvenlik tedbirlerinin zorunlu olarak artırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ankaray ve metro istasyonlarımızda x-ray ve metal kapı dedektörleri çalışır haldeyken istasyon girişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, tedbirlerin sağlıklı uygulanması, vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması ve güvenliğin emniyet güçlerimizce sağlanması hususunda Ankara Valiliği ile resmi yazışmalarımız devam etmektedir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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