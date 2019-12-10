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Rusya'da metro istasyonlarındaki tuvaletlere kamera takıldı

Rusya'nın Moskova kentindeki metro istasyonlarının tuvaletlerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi tepkilere neden oldu.

10.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:16

'nın kentinde bulunan metro istasyonlarının tuvaletlerindeki klozetlerin üst kısımlarına kameralar yerleştirildi. Kameraları fark edenler vatandaşlar sosyal medya üzerinden konuyla ilgili tepki gösterdi.

SADECE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Moskova Metrosu Basın Servisi de konuyla ilgili açıklama yaparak tuvaletlere kameraların takıldığını doğruladı. Gerekçe olarak ise güvenlik sorunları gösterildi. Doğrudan klozetlerin bulunduğu kabinlere takılan kameraların tepki çekmesine karşın kendini savunan metro idaresi, kameraların insanların ihtiyaçlarını giderdiği anda çekim yapmadığını belirterek, sadece kapıdan içeri girişlerde ve çıkışlarda çekim yapıldığını ifade etti.

RUS HALKI TEPKİLİ

Açıklamanın ardından ikna olmayan Ruslar, sosyal medya üzerinden tekrar tepki gösterdi. Kimsenin özel hayatının kalmadığını belirten kullanıcılar, bir an önce kameraların metro istasyonlarındaki tuvaletlerden sökülmesini talep etti.

Rusya'da metro istasyonlarındaki tuvaletlere kamera takıldı

Moskova, Rusya, Dünya, Güncel

Kaynak: İHA


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