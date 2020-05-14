METRO İSTASYONUNDA 200 BİN LİRA ÇALAN YANKESİCİLER KAMERADA

İSTANBUL'da metro istasyonunda bir kişinin çantasında bulunan 200 bin lirayı çalan yankesiciler taksi kamerasıra yansıdıOlay Mayıs'ta Fatih Laleli Metro İstasyonu'nda meydana geldi.

14.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:11
İSTANBUL'da metro istasyonunda bir kişinin çantasında bulunan 200 bin lirayı çalan yankesiciler taksi kamerasıra yansıdı
Olay Mayıs'ta Fatih Laleli Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Abdülkerim A.(33)'nin çantasında bulunan 200 bin lira metroya bineceği tarafından yankesiciler tarafından çalındı. Kameraya yansıyan 2 yankesici daha sonra bir taksiye binerek uzaklaştı. İki şüpheli, takside paralarla da kameraya yansıdı. Kamera görüntülerinden tespit edilen Rus uyruklu Denis P.(40), 11 Mayıs'ta Aksaray Metro İstasyonu durağında metronun gelmesini beklediği yakalandı.Gözaltına alınan Denis P. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer kişi aranıyor. METRO İSTASYONUNDA 200 BİN LİRA ÇALAN YANKESİCİLER KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Güncel, Haber

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