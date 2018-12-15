Metro İstasyonunda Bir Kişi Raylara Düştü

Osmanbey metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle seferler aksadı.
Alınan bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen kişi, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay nedeniyle Taksim-Osmanbey istasyonları arasındaki metro seferi yapılamıyor.
Metro İstanbul
'un Twitter
hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı- Hacıosman
Metro Hattı'nda Osmanbey İstasyonu peron 2 geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Osmanbey- Taksim arasında İETT
otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır." denildi.
Taksim,Polis
15 Aralık 2018 Cumartesi 08:36