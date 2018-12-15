Metro İstasyonunda Bir Kişi Raylara Düştü (2)

Osmanbey metro istasyonunda bir kişinin raylara düşmesi nedeniyle aksayan M2 Yenikapı- Hacıosman
Hattındaki seferler normale döndü.
Kimliği öğrenilemeyen kişi, Osmanbey metro istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle raylara düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatın kaybeden kişinin cenazesi yapılan incelemenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Hattındaki metro seferleri normale döndü.
Hacıosman
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:27